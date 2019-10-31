Investigan maltrato hacia alumno

La Secretaría de Educación Pública se encuentra investigando el supuesto maltrato de una maestra a un alumno que padece dislexia en la escuela Colonia Obrera, Félix Alejandro Rodríguez titular de Servicios Educativos, dio a conocer que se está atendiendo el caso y Pronnif requirió cambiarlo de plantel educativo.

“No podemos decir quien sea responsable, hay un reporte y atención de la mamá, estamos atendiendo con respeto su caso. Hoy Pronnif acaba de enviarnos una indicación de dar atención educativa al menor de segundo grado en otro plantel, lo cual con todo gusto lo haremos”.

La investigación continuará por parte del área jurídica de la Secretaría de Educación Pública, destacó que el caso ya se había informado hace tiempo y se turnó a la Jefa de Sector para darle seguimiento. Negó que la maestra Leslie tenga antecedentes de abuso físico con los estudiantes, ella sigue dando clases en la escuela primaria Colonia Obrera.

Señaló, a los maestros se les separa del cargo cuando se presentan situaciones de tipo sexual o bien, que Pronnif lo solicite y hasta el momento no lo ha hecho. Cuando se den instrucciones dentro de la estructura, el departamento Jurídico convocará a la docente para continuar con la investigación o deslindar responsabilidades.