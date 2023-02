Investigan por corrupción a Director de Transporte

Luego de que días atrás choferes de aplicación se manifestarán al exterior de la presidencia municipal de Monclova, exigiendo que se les diera un trato parejo con los taxistas, así mismo denunciando que trabajadores municipales del área de transporte y vialidad solicitaban efectivo para que pudieran trabajar, el alcalde Mario Dávila Delgado confirmo que se inició un proceso administrativo.

Iván Alvarado titular del área de Transporte, fue señalado por recibir dinero, por lo que podría ser dado de baja dependiendo del resultado de investigación que ya realiza el ayuntamiento.

"Vamos a tener unos cambios estamos hablando de entre tres y cuatro departamentos y el próximo lunes lo vamos anunciar y transporte es uno de ellos de los que están en la observancia."

El alcalde informó que se trabaja en una investigación y después de la queja que se recibió aun cuando los quejosos no han mostrado pruebas, se sigue un proceso administrativo.

"La queja es que se les daba dinero a trabajadores de Transporte y Vialidad, sin embargo a los quejosos les solicite las pruebas porque existen supuestos videos, pero no lo han mostrado, solo fue una denuncia verbal, pero seguimos investigando" finalizó.

Por su parte el regidor Rogelio Ramón Galván de esta cartera informó que habrá rotación de personal, y no solo será Transporte sino otras áreas más. En relación a los presuntos actos de corrupción en contra del director de esta área, indicó que no se permitirá algo que no esté regulado fuera de la ley.