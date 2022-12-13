Investigan si muerte de tráilero fue accidente

La Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra integrando la carpeta de investigación de la muerte de un hombre den la zona industrial de Frontera, señalando que aún no se puede determinar si el hecho fue culposo o doloso.

Un hombre que estaba auxiliando a dos choferes de tráileres para que se estacionarán, murió prensado entre los dos camiones de carga, cuando uno de los conductores retrocedió de más, mientras que el “viene, viene” estaba entre las unidades de transporte, en lamentables hechos que se registraron la mañana de ayer en la zona industrial de Frontera.

Se presume que Raúl Alejandro de la Torre Leija, de 38 años, es el nombre del desafortunado sujeto que encontró la muerte cuando auxiliaba a los dos conductores de camiones de quinta rueda para que se estacionaran sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Al respecto, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), Rodrigo Chaires Zamora, mencionó que ya hay una persona puesta a disposición de los agentes del Ministerio Público y se está integrando una carpeta de investigación.

“Todavía no tenemos a ciencia cierta los datos de la persona que falleció, será hasta en unas horas más que se podría compartir algunos datos, pero no podemos determinar todavía si se determinó de un hecho culposo o doloso”.

Indicó que la forma del incidente se determinará mediante personal de Servicios Periciales y a través de la necropsia médica legal, así como la criminalística de campo con el fin de tener una hipótesis de que fue lo que le causó la muerte.