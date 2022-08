Investigan supuesto robo

Es precipitado hablar de un autorrobo en el caso de la mujer que aseguró fue amenazada por unos hombres que ingresaron a un departamento y les vaciaron las cuentas bancarías, la Fiscalía General del Estado está investigando pese a que hasta este momento no existe denuncia por parte de las víctimas.

Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, señaló que el reporte se atendió de manera inmediata y que lamentablemente no se pudo llegar al instante en que las personas solicitaron el auxilio.

Se desplegaron actos de investigación, no hay denuncia, pero las víctimas pueden presentar la denuncia cuando mejor lo estimen conveniente, estos eventos no se pueden minimizar pero sí tener la precaución de atenderlo debidamente, es el deber de la autoridad estar al pendiente del sector de este evento y de cualquiera.

De acuerdo a las características que se tienen la investigación se inició de oficio, se tuvo instrucción del titular de la institución de que el robo al ser uno de los flagelos sociales hay que tener precaución debida y aunque no haya formalización es importante atenderlo y darle espacio a las víctimas hasta que ellas lo decidan para obtener información.

"Yo creo que sería apresurado hablar de un clasificación, hay que actuar de manera objetiva y con base a los datos que se recaban, no se puede minimizar cada persona sufre la afectación patrimonial como en su caso psicológica de manera distinta y no se puede aplicar de manera general hay que ver las cosas en particular como van ocurriendo, derivado de actos de investigación y pruebas se tendrá una clasificación y posiblemente una hipótesis también", comentó.