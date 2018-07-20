Inviable suspender el servicio de taxis

Representantes sindicales reconocen que es necesario implementar estrategias ante la ola de asaltos que se registra a las líneas de taxi, sin embargo señalan que no se debe suspender el servicio en las noches, ya que existen muchas personas que es su único medio de transporte, así como tampoco consideró viable el que los choferes estén armados.

Durante las últimas semanas se incrementó la incidencia de asaltos a los conductores de las líneas de taxi, lo que ha llevado a que algunos busquen alternativas para evitar ser víctimas de la delincuencia.

Patricio Quintero Alemán, secretario general de la Sección 288.

Patricio Quintero Alemán, secretario General de la Sección 288, señaló que sin duda es una situación complicada, pero mencionó que no se puede suspender el servicio durante la noche como plantean algunos dirigentes, porque existe mucha gente trabajadora que necesita de este servicio.

El líder sindical instó a los taxistas que antes de tomar esas medidas implementen el criterio al momento de subir a alguna persona y que solo atiendan las solicitudes que se dan a través de vía telefónica.

“Creo que habría que encontrar una buena solución y no suspenderse el servicio por la noche, más bien catalogar o ver bien a qué persona otorgar el servicio, si ves que es una persona que se encuentra en estado de ebriedad mejor no lo subas y busca otra persona”.

Señaló que el tema de que los taxistas estén armados podría ser un arma de doble filo y que esto pueda llevar a otras situaciones, ya que señala que podrían presentarse riñas o ser ellos los que cometan algún ilícito.

Quintero Alemán mencionó que de la misma manera se hace un llamado a las autoridades municipales para que exista mayor vigilancia en la ciudad y eviten estos incidentes, aunque reconoció que no se cuenta con los elementos suficientes para vigilar todos los sectores de la ciudad.