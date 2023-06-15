Invierten 1 mdp en rehabilitar DIF

Una inversión de aproximadamente un millón y medio de pesos lleva la Presidencia Municipal en la rehabilitación del DIF Monclova incluyendo el Hospital Patricia Blizzard.

En un recorrido por las instalaciones, la presidenta del DIF Doctora Leticia Carrillo, la Directora Cecilia Ramos Cardona y el Director del Hospital, Doctor Armando Morín Mendoza explicaron a detalle los trabajos.

Se comenzó desde la impermeabilización de todo el edificio, se quitaron 4 tinacos que estaban con fuga y crearon problemas de humedad en muchas paredes tanto de oficinas como de consultorios.

Se va a atender este problema de las paredes y se procede a la rehabilitación de los climas para mantener unas instalaciones más adecuadas para los pacientes y familiares.

Además, en el exterior se cambió la imagen, se reubicaron bancas, se reinstalaron jardineras, se arregló la fachada y las cornisas del techo.

1 / 3 Se trabaja en consultorios, pasillos, área de hospitalización, farmacia y oficinas para mejorar las instalaciones. 2 / 3 La fachada es parte importante de esta rehabilitación se colocará piso antiderrapante y se quitarán las bancas a la entrada para no estorbar el paso a los pacientes. 3 / 3 ❮❯

Los trabajos en marcha durarán entre uno a dos meses más, pero la rehabilitación deberá continuar con una inversión similar a la que se ha aplicado hasta ahora.

Para la siguiente etapa, se espera rehabilitar y abrir el segundo quirófano, pues actualmente solo trabaja uno.

Se abarca también el área de hospitalización y oficinas administrativas donde se ha procedido a la rehabilitación de sanitarios.

La intención es que los pacientes y las personas que acudan a las instalaciones del DIF se encuentren en áreas debidamente climatizadas y en buen estado, que garanticen su seguridad.