Invirtió Monclova 300 millones en gasto capital

En este 2022, Monclova invirtió 300 millones de pesos en gasto capital, esto quiere decir que los recursos fueron invertidos en obra pública y en el equipamiento de los departamentos operativos, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos, la prestación de servicios públicos de mayor calidad y sobre todo, más puntuales.

Así lo señaló el tesorero municipal, Rene Flores Sotelo, al destacar que prácticamente se está colocando el punto final a este primer año de la administración que encabeza el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, donde el gasto capital, fue el eje principal de los resultados alcanzados en este 2022.

Al decir gasto capital, el tesorero se refiere a los temas económicos que ofrecen una mayor plusvalía a la ciudad, haciéndola más atractiva para los inversionistas, porque Monclova, cuenta ahora con la infraestructura y servicios que necesitan las empresas para su instalación y desarrollo.

Por otra parte, la calidad con la que se ha logrado se presenten los servicios en esta ciudad, garantizan el correcto desarrollo, tanto de las personas como de las empresas, “Sí somos una ciudad segura, una ciudad limpia, con infraestructura suficiente en los rubros de pavimentación, drenaje, alumbrado y agua potable, entre otros, seremos atractivos para la inversión”, dijo el funcionario.

Destacó que el resultado de todo lo anterior representa un detonante en la economía y la diversificación, que se ha venido buscando a lo largo de muchos años; agregó que la inversión se ha logrado en esta administración, se debe al manejo eficiente de los recursos, la disciplina financiera, y el análisis constante de cada una de las áreas del gasto corriente y aprovechando las áreas de oportunidad, “aquí no vemos el por qué no se pueden hacer las cosas, más bien se analizan las formas en que sí se pueden hacer”, puntualizó.