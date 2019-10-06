Invita MP a carrera 5K

En conmemoración del día del Ministerio Público, la Fiscalía del Estado prepara la segunda carrera 5 K a la que se invita a las familias de Monclova y la región a ser partícipes, el evento deportivo se llevara a cabo el próximo 3 de noviembre y a partir de la semana entrante iniciaran las inscripciones.

El Delegado de la Fiscalía Rodrigo Chaires Zamora dio a conocer que además de la persecución del delito, la dependencia tiene como objetivo una mayor cercanía con la comunidad y por ello se ponen en marcha este tipo de actividades, en este caso se va a realizar en las distintas regiones del Estado.

Comentó que la carrera esta programada en distintas fechas para cada región del Estado, en Monclova se realizara el próximo 3 de noviembre y a partir de la semana entrante inician las inscripciones que tendrán una cuota de recuperación para que los participantes puedan recibir una playera, un kit de recuperación y una medalla.

Señaló que la actividad es abierta a toda la ciudadanía, no necesariamente tienen que ser atletas para que corran aunque los primeros lugares de cada categoría si recibirán premios en efectivo.

Dijo que habrá carrera de 5, 3 y 1 kilómetro, los asistentes puedan caminar correr o trotar y lo que se busca es acercar a los ciudadanos con los funcionarios, pero también fomentar la participación y unión familiar.