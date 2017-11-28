Invita Museo a exposición “Surrealismo y abstracción”

Museo Pape invita a toda la comunidad a disfrutar de la última semana de la muestra “Surrealismo y abstracción, mundos paralelos”, la magna exposición con la que celebra su 40 aniversario.

La muestra, producida de forma original por Museo Pape con motivo de la celebración, reúne una colección de más de 40 piezas originales de los artistas mexicanos más importantes de las corrientes del surrealismo y el arte abstracto.

Obras originales de artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, Manuel Felguérez, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, Miguel Castro Leñero, Betsabé Romero y Mario García Torres, entre muchos más conforman la exposición.

La exposición se presenta gracias a la vinculación de Museo Pape con diversos museos, galerías y coleccionistas, entre los que destacan el Instituto Nacional de Bellas Artes a través del Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Carrillo Gil y Museo Tamayo. Así como la Colección FEMSA de Monterrey, el Museo Franz Mayer y la Galería Oscar Román de la Ciudad de México.

La exposición estará abierta al público hasta este domingo 3 de diciembre, tiempo en el cual podrá ser visitada con entrada libre en horario de 10:00 am a 7:00 en la galería de exposiciones temporales del Museo Pape.