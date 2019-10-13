Invita PRI a la modernización

Al encabezar hoy en esta ciudad la ceremonia con motivo del 40 aniversario de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a las fuerzas políticas de la región a fortalecer a la COPPPAL para que se convierta en una organización moderna, dinámica, abierta y transformadora, que abandere una propuesta de avanzada y contribuya a mejorar la calidad de vida de los pueblos.

Consideró que una COPPPAL renovada, fuerte y sólida, es necesaria para impulsar el crecimiento económico, el cambio tecnológico y la digitalización, y atender la migran, las consecuencias negativas del cambio climático y contribuir al combate a la pobreza.

La organización se fundó en 1979 como un foro “donde tuviéramos una conversación que nos permitiera entender el momento histórico que vivimos y generar un destino diferente a nuestros pueblos”.

Además, dijo, se debe reforzar la vocación formadora que históricamente ha caracterizado a la organización y asegurar el relevo generacional, a través de orientar los deseos y las inquietudes de la juventud de Latinoamérica y el Caribe, “que busca integrarse a la vida pública y hacerse escuchar”.

Acompañado por el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y en presencia de los ex presidentes de Panamá, Martín Torrijos, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, así como de Rubén Berríos, Presidente del Partido Independentista de Puerto Rico, y fundador de la COPPPAL, Alejandro Moreno reconoció que “no es menor el tamaño de la encomienda”, pero confió en que, “en la unidad, se encontrará la fortaleza, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos”.

En su mensaje durante la ceremonia, realizada en el Centro Cultural y de Convenciones en esta ciudad, dijo que esa es la ruta que se propone orientar en el marco de la COPPPAL, porque la actividad de la organización es fundamental para conseguirlo.

Al citar a Gustavo Carvajal Moreno, quien en 1979 convocó en Oaxaca a los partidos progresistas del hemisferio a conformar a la COPPPAL, el Presidente del CEN del PRI destacó que sólo los partidos políticos pueden promover y consolidar un movimiento transformador e impulsar políticas públicas innovadoras para fortalecer el cambio democrático.

Calificó a la COPPPAL como una alianza progresista plural, pactada el 12 de octubre de 1979, entre partidos políticos hermanados en la lucha por la soberanía de nuestra América, la igualdad para todos y la democracia social. Es, agregó, un acuerdo político multilateral basado en la inclusión y el consenso.

Por su parte, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que hoy, a 40 años de la creación de la COPPPAL, vale la pena, una vez más, responder a la convocatoria de la historia, porque “nos une un origen común, que es el de ser representantes populares a través de partidos políticos”.

Mencionó que fue en esta entidad que Gustavo Carvajal Moreno convocó en 1979 a los partidos progresistas de América Latina y el Caribe para conformar un foro “donde tuviéramos una conversación que nos permitiera entender el momento histórico que vivimos y generar un destino diferente a nuestros pueblos”.

El Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, y el ex Presidente de Bolivia y fundador de la COPPPAL, Jaime Paz Zamora, coincidieron en expresar a México su agradecimiento por la contribución que dio a la lucha por la independencia de los países de la región, y al PRI por ser “el motor que impulsó la fundación”, hace 40 años, de la organización latinoamericana y caribeña, que se sitúa en un momento fundacional.

A su vez, Sofía Carvajal Isunza, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la COPPPAL, destacó que hace 40 años la organización fue fundada por un grupo de jóvenes idealistas que querían luchar por una mejor América Latina, dar a sus pueblos mejores sistemas de vida a través de la democracia, lograr la justicia social y, sobre todo, la libertad.