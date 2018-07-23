Invita Sedetur a conocer Coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Gracias a la oferta turística que tiene el Estado este año, se esperan un millón 470 mil visitantes en todos los sectores y segmentos durante el periodo vacacional de verano, aseguró José Carlos Riojas, subdirector de Turismo del Estado, durante la presentación del operativo vacacional que estará en vigor del 20 de julio al 19 de agosto.

Esta cifra de visitantes significa un incremento de entre el 11 y 15 por ciento respecto al año pasado, y se espera una derrama económica de alrededor de mil 500 millones de pesos. Coahuila ha logrado posicionarse como un reconocido destino turístico del norte del País gracias a su potencial en temas como gastronomía, paleontología y vinos, así como a la amplia oferta de servicios y atractivos turísticos.

Riojas dijo que los porcentajes de ocupación hotelera en el caso de los Pueblos Mágicos, y sobre todo los fines de semana, es del 100 por ciento, y en las ciudades como Torreón y Saltillo se mantienen casi en este mismo porcentaje.

“Todo esto no sería posible sin las condiciones de paz y tranquilidad que presenta la entidad gracias a las acciones que realizan las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís”, enfatizó.

Por su parte, Elisa Siller, representante de la Asociación de Touroperadores de Coahuila y sus Pueblos Mágicos, mencionó que se busca detonar este nuevo modelo de negocio y sumar al desarrollo turístico de Coahuila.

Informó que tienen un módulo de atención al turista en las instalaciones del Museo del Desierto, en donde exponen los proveedores que ofertan los viajes o recorridos a los diferentes destinos turísticos del estado.

La oferta de los touroperadores incluye transporte, guía, recorridos y acceso a los sitios de interés de estos atractivos de Coahuila, entre otros servicios.

Andrés Mendoza Salas, subsecretario de Museos e Historia, informó que esperan poco más de 20 mil visitantes a los diferentes museos del estado durante este periodo vacacional

Recordó que se ha implementado un programa denominado “Un Verano Para Ti”, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes, mismo que inició el pasado día 15 y concluirá el 5 de agosto.

Los 13 museos que pertenecen a la red estatal participan en este programa desde su apertura al público, a las 10:00 horas, y las actividades con el tema “Memoria, Museos y Patrimonio” son gratuitas.