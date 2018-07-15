Invitan a alumnos a Escuelas de Verano

Saltillo, Coah.-Con el propósito de promover el desarrollo integral de los niños de Coahuila mediante actividades recreativas, deportivas, tecnológicas, artísticas, culturales y científicas, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación (SE) los invita a participar en las Escuelas de Verano 2018.

El secretario técnico de la Subsecretaría de Educación Básica, Melchor Maldonado Jiménez, informó que ya están listas las 50 instituciones educativas para atender a cerca de cinco mil alumnos durante dos semanas —del 16 al 27 de julio— en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Dio a conocer que este verano formarán parte de esta red tres escuelas de la Región Carbonífera; seis de la Centro-Desierto; 17 de La Laguna; seis de la Norte y 18 de la Sureste.

Explicó que en Coahuila este programa se implementó en todos los niveles de educación básica, donde participan 20 de preescolar, 20 de primaria y 10 de secundaria.

“Desde hace cinco años en Coahuila hemos trabajado las Escuelas de Verano para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria; (los cursos) son un complemento a lo que vieron en el ciclo escolar”, puntualizó.