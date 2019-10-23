Invitan a carrera Runner Pumas 5K

La Universidad Tecnológica de la Región Centro invitó a su carrera Runners Pumas 5k que se llevará a cabo este 31 de octubre a las 7:30 de la tarde partiendo del Teatro de la Ciudad, por primera vez los alumnos podrán disfrazarse con tema relacionado al día de muertos.

Los participantes pueden ir vestidos con temática del día de muertos.

En rueda de prensa, el rector Alfredo Oyervides, dio a conocer que desde hace un año y medio se implementan los miércoles de activación física entre los alumnos y docentes, por eso organizaron la carrera con temática dirigido a ellos como a la comunidad en general. Los interesados podrán caminar, trotar o correr, se premiarán a los primeros tres lugares de cada categoría.

Las categorías serán libre femenil y varonil, alumnos femenil y varonil, los premios serán de tres mil, dos mil y mil pesos al primero, segundo y tercer lugar. El costo del boleto es de 50 pesos para los niños y cien para los adultos, se pueden inscribir en la universidad y sus extensiones, así como en el negocio Bei-Ten.

La salida será en el Teatro de la Ciudad este jueves 31 de octubre y el retorno es en la avenida La Granjas, al llegar los niños recibirán dulces o calaverita, así como una rifa de regalos y sorpresas más para los mejores disfraces.

En la compra del boleto se regalará un kit que incluye el número desprendible para la rifa, kit de recuperación y medalla para los primeros dos mil en cruzar la meta. El rector mencionó que desean llegar a los 5 mil participantes, ya se solicitó el apoyo a Seguridad Pública como a Cruz Roja debido a la hora en que se realizará.