Invitan a ejidatarios a plantar higueras

Ejidatarios de Monclova podrían ser parte del boom que representa el cultivo de higo, que tiene gran demanda en los Estados Unidos y otras países, dijo el Director de Fomento Agropecuario, Rafael González Ortiz, que viajó al ejido Puebla, perteneciente al Municipio de Saltillo.

Explicó que ahí se firmó el convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la empresa New Holand, distribuidora de tractores, que presentó un tractor especial para el cultivo de higueras, mismo que los productores podrían adquirir con un 50 por ciento del precio subsidiado.

En Monclova existen 10 ejidatarios interesados en participar en este proyecto, que tiene mucho mercado para exportar y porque las condiciones del suelo son ideales para el cultivo de este fruto, que además tiene propiedades que ayudan a mantener la salud.

El higo se utiliza para la fabricación de mermeladas, galletas con relleno, también se deshidratan para elaborar otros productos y así como estas, hay muchas aplicaciones donde se utiliza este fruto, haciendo que el higo cuente con una demanda muy amplia en varias partes del mundo.

El funcionario dijo que para los que estén interesados en este proyecto, deben acudir a la oficina de Fomento agropecuario municipal, para que hagan la solicitud correspondiente y poder iniciar con los trámites correspondientes.