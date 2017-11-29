Invitan a exposición de juguetes coleccionables

Miembros de la Organización “The Toy Machine Monterrey” realizarán en Monclova una exposición de juguetes coleccionables a donde podrá acudir la sociedad en general a ver, comprar e incluso vender artículos de colección.

Expo Toy 2017 se realizará en el salón Girotondo los días 2 y 3 de diciembre, la entrada será completamente gratuita.

Asistirán coleccionistas de juguetes de Monterrey, Saltillo, Torreón y de la misma capital del acero.

El organizador Francisco Alvarado Flores dio a conocer que en Monclova no existe aún cultura de colección de artículos, sin embargo, los miembros de “The Toy Machine Monterrey” colaboraron para que esta exposición sea fructífera.

Durante el evento que estará dos días consecutivos en un horario de 10:00 a las 18:00 horas, estará amenizando una banda local de nombre “Delta” quien interpretará música de dibujos animados y películas.

“Monterrey tiene una fuerte cultura de coleccionismo, luego de la Ciudad de México que repunta en esta acción, Monclova no figura en eventos de colección pero se intentará dar otro tipo de eventos a su gente” mencionó.

Durante la Expo Toy habrá rifas, subastas de juguete, todo en un ambiente familiar. Cabe destacar que los miembros de The toy machine Monterrey se reúnen cada dos meses a hacer eventos de coleccionismo, en ocasiones en Monterrey se hacen eventos se recaban cantidades de dinero grandes y se donan a las personas necesitadas.