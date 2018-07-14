Invitan a festejo para ‘Chuyito’

La fundación Soplando Vidas festejará a “Chuyito” un niño que está por cumplir 7 años de edad, él tiene hidrocefalia, la ciudadanía está invitada al evento en donde se espera recibir regalos como leche nido kínder, pañales y ropa.

Alma Pérez, presidenta de la fundación, mencionó que el pequeño nació con esta enfermedad, aunque está por cumplir 7 años su desarrollo físico no ha sido normal, pues su enfermedad ha hecho que parezca un niño de 4 años.

El evento se realizará el próximo martes 17 de julio a las 6:00pm en el salón “Tres diamantes” en calle Jesús Muñiz 309 entre Cuauhtémoc y Juárez del sector El Pueblo, donde se espera contar con un gran número de personas de buen corazón que apoyen la causa. La fundación ha apoyado al pequeño en diferentes ocasiones, algunos de estos apoyos se han hecho gracias a la gente que siempre está dispuesta a apoyar, primero se le entregó una carriola de tres ruedas, hace unos meses le dieron una silla adecuada a su edad, pero constantemente le entregan pañales y leche, es un paciente del que se está muy al pendiente.

El apoyo para “Chuyito”, es la leche nido kínder, pañales grandes y ropa para un niño de 4 años, estos se pueden entregar en la fiesta en donde habrá show de payasos, el resto de los apoyos, el económico sobre todo se puede entrar directamente a su mamá.

“Por favor ayúdenos a ayudar, hoy por “Chuyito” y recuerden que Dios siempre nos multiplica nuestras buenas obras”, comentó Alma Pérez, interesados en apoyar pueden comunicarse con ella al número 8661076677.