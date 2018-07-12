Invitan a festival de Cultura en Saltillo

Con la celebración del 441 aniversario de la ciudad de Saltillo se contempla la visita de 90 mil asistentes durante el Festival Internacional de Cultura.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, invita al Festival Internacional de Cultura de este municipio. La cartelera está integrada por actividades en las que participan artistas locales, nacionales e internacionales, mismas que se llevarán a cabo en 22 comunidades rurales, 13 centros comunitarios, 9 centros culturales, 4 teatros, 6 plazas públicas, 5 iglesias, 3 hospitales, 2 centros comerciales además de biblio parques, asilos, centros de rehabilitación social (Cereso), sedes universitarias y escuelas de invidentes.

Se realizara el encuentro "Matlachinada Estatal", en la que participaran más de 2 mil danzantes

A través de una rueda de prensa que tuvo lugar en instalaciones del Teatro de la Ciudad Raúl Flores Canelo estuvieron presentes el director general del Instituto Municipal de Cultura en Saltillo Iván Márquez Morales, la directora de Turismo municipal Vanessa García y el director del Festival internacional de Cultura Saltillo 2018 Medardo Treviño.

Se llevarán a cabo 132 actividades, en una jornada de 6 días, del 20 al 25 de julio, en 80 sedes diferentes. Durante esta jornada, “Tú vas al festival y el festival va a ti”, se presentarán Eugenia León, el grupo de rock y ska Inspector y la Única e Internacional Sonora Santanera; el concierto Recordando al Festival OTI, con 5 de sus integrantes originales; la gala de ópera de Artescénica que contará con las mejores 50 voces juveniles del país y en la que también participarán cantantes de Francia, España, Venezuela, Asunción, Paraguay, Brasil, Italia, Rumania, Guatemala, México y Estados unidos.

El Gobierno de Saltillo realizará un homenaje al actor José Elías Moreno, con la presencia de sus hijos. Se ha preparado una exposición fotográfica y de objetos del actor, así como un performance con músicos, actores y bailarines.

Se realizará el encuentro “Matlachinada Estatal”, en la que participarán más de 2 mil danzantes. También se contará con la presencia del maestro Miguel Sabido, quien hablará del rescate de las pastorelas en los ejidos de Saltillo.

Son 441 razones para celebrar y hacer de este Festival Internacional de Cultura de Saltillo una sólida oferta para el país.