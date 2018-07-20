Invitan a jóvenes a ‘Coahuila Luz y Magia’

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con la finalidad de promover la integración familiar y el desarrollo de la juventud, el Gobierno del Estado convoca a todos los interesados entre los 18 a 28 años de edad al gran casting “Coahuila Luz y Magia 2018” y ser parte de este desfile navideño.

“Coahuila Luz y Magia” es un gran proyecto cuyo objetivo es promover la integración familiar y la celebración de nuestras tradiciones en víspera navideña, así lo expuso el director general de DIF Coahuila, José Roberto Cárdenas Zavala.

Con la finalidad de promover la integración familiar y el desarrollo de la juventud, el Gobierno del Estado convoca a todos los interesados entre los 18 a 28 años de edad al gran casting “Coahuila Luz y Magia 2018”.

A través del Sistema DIF Coahuila se convoca a todos los interesados para dar vida a los más de 140 personajes y más de 140 bailarines y acróbatas de cada uno de los carros que forman parte del desfile, como lo son el de Navidad, Disney, Los Increíbles, Princesas y Avengers, entre otros.

El objetivo de esta convocatoria es encontrar al elenco que reúna las características necesarias para formar parte del talento que representará a los personajes y comparsas de la Navidad en “Coahuila Luz y Magia”.

La titular de la Dirección de Eventos Especiales DIF Coahuila, María Guadalupe Rodríguez Hernández, dio a conocer las bases de la convocatoria y exhortó a los interesados a participar en las próximas audiciones.

El coordinador de talentos, Christian Édgar González Gaspar, informó que los interesados deben presentarse en el Auditorio de Presidencia del DIF Coahuila, Paseo de las Arboledas s/n, Fraccionamiento Chapultepec, en Saltillo.

La publicación de las personas seleccionadas será el lunes 13 de agosto en los portales oficiales del DIF Coahuila y Facebook, donde también pueden consultar las bases de la actual convocatoria.