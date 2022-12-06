Invitan a la ciudadanía a participar en el juguetón

La recolección de juguetes a través del Juguetón que organiza la dirección y regiduría de Educación, que se hace en beneficio de los niños y niñas, más desprotegidos, ha logrado tener eco entre la población, pero es necesario seguir apoyando para poder llevar la alegría de la navidad, al mayor número de niños.

La directora de Educación, Gladis Villarreal González, informó que se ha invitado a los alumnos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, para que sumen a esta noble causa, y donen un juguete nuevo o usado, pero que este en buenas condiciones.

Indicó que hacen esta labor de recolección, porque como es sabido, existen niños y niñas, en las colonias más vulnerables, que están pasando por una situación difícil, por la falta de empleo de sus padres, o porque las condiciones económicas en las que viven son críticas y no tienen la oportunidad de que sus padres les puedan comprar algún juguete.

Afortunadamente, Monclova se ha caracterizado por contar con ciudadanos empáticos, que apoyan las cusas nobles como esta que se lleva a cabo a través del Juguetón 2022, y dijo tener fe que las familias que tienen la manera de apoyar lo harán con todo gusto, “Porque estamos en una fecha especial, donde la bondad y el agradecimiento por las cosas buenas que nos han llegado, nos motiva a compartir”.

Informó que la recepción de los juguetes en donación, es en el departamento de Educación, en el edificio que esta sobre la calle Zaragoza, o bien pueden llamar al 866 632 29 94, donde les darán mayor información, resaltó que la colecta de juguetes concluye el día 09 de diciembre y la entrega será el día 16 de este mismo mes.