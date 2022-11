Invitan a no vender productos en Face

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la población para no realizar ventas de automóviles o productos mediante redes sociales, no sin antes corroborar la identidad de la persona o recibir el recurso.

Esto luego de que una banda de delincuentes despojó a una vecina de la colonia Nueva Rosita de su camioneta, la cual ofrecía en venta, pues luego de realizar el pago en una "transferencia" que no se reflejó, la hicieron entregar la factura haciéndose pasar por integrantes de una célula criminal.

Al respecto el delegado regional Rodrigo Chaires Zamora indicó que la persona afectada no comprobó la identidad del comprador y la forma de pago no fue la adecuada ya que no fue una transacción bancaria que se pueda verificar.

"Es muy difícil la recuperación del vehículo, de nuevo hacemos el exhorto a las personas de que tengan esta precaución y eviten realizar transacciones sobre todo los fines de semana, y recaben al identidad de quienes les esté comprando".

Señaló que este tipo de fraudes ocurre los fines de semana cuando no se puede analizar la situación ante las autoridades y siempre constituirá un riesgo ofertar vehículos mediante Facebook.

"Tenemos acciones en contra de algunas personas que se dedicaban a esta actividad, pero en este caso particular no hay denuncia en su contra, y mientras las personas se sigan exponiendo, es atractivo para algunas personas que tienen una actividad ilícita, el venir a desarrollarla en la localidad".