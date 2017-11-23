Invitan a obreros a cuidar su dinero

Ante la derrama económica que se está generando por parte de AHMSA que la semana pasada entregó premios de asistencia, en la presente se entregarán las cuotas retenidas desde 2008 y la siguiente ahorro y aguinaldo, la Sección 147 hizo el llamado a todos sus trabajadores a cuidar sus recursos y sobre todo aprovecharlos para beneficio de sus familias.

Tanto el vocero de la Sección 147 Érick Gómez como el presidencia del consejo Ricardo Arauza, lanzaron el llamado a todos los trabajadores sindicalizados a que cuiden su recursos y eviten cualquier situación que les pueda afectar y no les permita el poder disfrutar de los beneficios económicos.

Indicaron que desde la semana pasada hay circulante de dinero porque los obreros recibieron el pago de premio por puntualidad, recordando además que en la presente semana y específicamente el viernes los obreros recibirán el reembolso de las cuotas retenidas desde el 2008 y que oscila en cantidades de aproximadamente 18 mil pesos para cada obrero.

Ricardo Arauza, dijo que son más de 60 millones de pesos los que se repartirán por los cuotas, pero además la siguiente semana la empresa siderúrgica estará haciendo entrega el día cinco del aguinaldo a todos su trabajadores y el día siete el pago del ahorro.

Por ello, llamó a sus compañeros a evitar situaciones que puedan generarles complicaciones legales y aunque expuso que cada quien es responsable de sus dineros, detalló que es obligación de ellos como comité hacer recomendaciones porque se trata de sus agremiados y se busca que los beneficios que tienen mediante las remuneraciones económicas las obtengan sus familias de forma directa.