Invitan al museo de la Revolución

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El Museo de La Revolución es una excelente opción para visitar en este periodo vacacional; recorrer sus salas representa para el público un viaje al pasado y la oportunidad de saber porque La Laguna fue tan importante en el movimiento armado de 1910.

Torreón se ha convertido en tierra de museos, por lo que familias enteras tienen la oportunidad de conocerlos o volverlos a recorrer estas vacaciones de verano y hacer algo diferente o revivir la historia de la ciudad.

Silvia Castro Zavala, Directora del Museo de La Revolución, se ha caracterizado por la frase: “Un museo puede estar ahí con todo su equipo, pero si la gente no lo visita, no cumple su ciclo”.

El Museo de La Revolución es una excelente opción para visitar en este periodo vacacional.

Por lo anterior, exhorta a los padres de familia y a los jóvenes para que acudan a visitar el chalet que fue construido por uno de los líderes de la comunidad china y ha tenido diversos usos, pues fue hogar y centro de labores agrícolas, se convirtió en prostíbulo y hoy en museo.

En este recinto se abordan los antecedentes del movimiento armado de 1910, la revolución maderista y la gestión de Francisco I. Madero como Presidente, la Decena Trágica y el Golpe de Estado de Victoriano Huerta en 1913, entre otros temas.

“Es importante que la gente sepa que aquí se libraron cuatro batallas: en 1911, 1913, 1914 y 1916. La más famosa de ellas fue la tercera, cuando el general Francisco Villa tomó la ciudad el 3 de abril de 1914 tras derrotar al general José Refugio Velasco. Por sus dimensiones, su enorme riqueza y su valor estratégico, ésta fue una de las ciudades más disputadas en la contienda armada”, acotó la Directora del museo.

En sus salas se pueden apreciar revólveres, sables, fusiles, cuchillos, medallas, espuelas, sombreros, herramientas, el acta de nacimiento de Francisco I. Madero y hasta una máscara mortuoria de Villa.

También la Campana del Centenario, que se roba la atención de los paseantes por su majestuosidad.

La entrada es gratuita y está abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, el horario no se modificará por el periodo vacacional. Está ubicado en Lerdo de Tejada 1029, esquina Gregorio García, Zona Centro de Torreón, Coahuila.