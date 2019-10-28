Invitan hoy a la Feria del Libro

Este lunes 28 de octubre la Feria del libro Monclova 2019 sigue con sus actividades contando con la participación de autores y artistas reconocidos local y nacionalmente.

Sylvia Georgina Estrada, periodista cultural saltillense que tiene una importante trayectoria a nivel nacional, inicia las actividades de la feria con la presentación de su libro “Ritos y retos del oficio” a las 4:00 pm en la Sala de usos múltiples.

Julián Herbert, uno de los autores más importantes del país, presentará su libro “Oscura, antología poética” en la planta baja a las 6:00 pm.

Julián Herbert, uno de los autores más importantes del país, presentará su libro “Oscura, antología poética” en la planta baja a las 6:00 pm, en donde reúne una selección de sus mejores poemas.

La Biblioteca Pape en coordinación con la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta el libro “Letras universitarias”, una antología del programa “Palabras compartidas” en donde se reúnen textos de estudiantes de las escuelas y facultades de la Coordinación Norte de la UA de C, la cual tendrá lugar en la Sala de usos múltiples a las 7:00 pm.

Para cerrar con broche de oro las presentaciones de este día, Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, compositor y escritor presenta su libro de cuentos “One Hit Wonder” a las 8:00 pm en la Planta baja.