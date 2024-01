Irán defraudadores de la 288 ante el juez

El Sindicato Nacional Democrático se encuentra en espera de que se establezca la fecha para la audiencia en las que se establecerán las acciones en contra de los ex funcionarios de la Sección 288, por el incumplimiento de pago de 1.5 millones de pesos establecido para el 10 de enero.

Hasta el momento no se tiene información conforme al proceso, en donde esperan que se dé una fecha para la audiencia en las que se establecerá las sanciones en contra de los ex funcionarios.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, informó que luego de que se incumplió con el pago, agentes del Ministerio Público presentaron el oficio ante el Juez Penal para que actúe en consecuencia.

Dentro de la audiencia se establecerá si se otorga una prórroga para el pago o se modifica la medida cautelar, en donde se podría dictar prisión preventiva a los ex funcionarios tras incumplir con el acuerdo establecido.

Indicó que no se ha tenido ningún acercamiento, únicamente se dialogo con el abogado de los ex funcionarios, pero no dijo anda en concreto.

Mencionó que como representantes de los trabajadores, lo que quieren es que se pague el fondo de prohuelga a los obreros de Planta 2, ya que jamás se debió tocar ese fondo por ellos.

"Siempre hemos dicho que no queríamos llegar a eso, pero si ahorita nos traen por todo te imaginas si no hubiéramos hecho nada por la prohuelga, que hubieran dicho los obreros, pues que estábamos metido o que nos hubiéramos llevado nosotros", indicó.