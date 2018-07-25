Irregulares 75% de purificadoras

De 250 purificadoras de agua que existen en la Región Centro, un 75 por ciento no cumple con la normatividad, lo que representa un riesgo grave de salud para la población, así lo manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Plantas Purificadoras Roberto Alencaster.

Aún cuando no quiso detallar los nombres de las Purificadoras que no cumplen con la Normatividad de Salud, pues dijo no le compete señalarlos, sin embargo son los propietarios de estas Plantas de Agua quienes están omitiendo los requisitos para poder operar, exponiendo a los habitantes a enfermar.

“El agua puede llevar a tener la calidad de agua purificada, pero muchas de las empresas que se dedican a purificar el vital líquido no tienen el cuidado necesario para desinfectar el garrafón, representando un riesgo para la salud”.

“Hay muchos expendios que simplemente voltean el garrafón en una tarja de cocina y avientan un chorro de agua y no es suficiente para desinfectar el garrafón, lo hacen en muchas ocasiones en contacto con el medio ambiente exterior, la norma obliga que tiene que ser en espacios cerrados y separados de vía pública y medio ambiente? señaló.

Destacó que esta problemática no es exclusiva de la región Centro, sino a nivel nacional, la purificación del agua se ha convertido en un negocio que deja mucho que desear en cumplimiento de la norma y esta fue hecha para proteger la salud de los ciudadanos desgraciadamente no se cumple con la norma.

“Hace dos meses tuvimos una reunión con todos los purificadores de agua vino gente de la Secretaria de Salud del Estado, dieron indicaciones de manera muy precisa que deberían de hacer para cumplir con la norma, desgraciadamente veo que no hay avances en ese aspecto, invito a los productores de agua que cumplan con la norma para que estén con sus negocios protegidos en cuanto a una multa, o cierre de la empresa" finalizó.