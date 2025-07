Joaquín López-Dóriga hospitalizado por neumonía

El periodista Joaquín López-Dóriga reveló que fue hospitalizado debido a una neumonía, lo que lo obligó a ausentarse de su noticiero en Radio Fórmula por primera vez en 31 años de carrera continua, informó él mismo en su regreso al aire.

En su intervención del 28 de julio, López-Dóriga explicó: "Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron ´te quedas´. Y me quedé internado... y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios." Aclaró también que aunque la ausencia fue inédita, no se trató de unas vacaciones, sino de una intervención médica no opcional.

Durante su mensaje al público, aseguró encontrarse ya recuperado y expresó su gratitud por el apoyo de su audiencia. "Todavía no me he ido de vacaciones," afirmó, subrayando que retomó su programación tras mejorar de su estado de salud .

Una carrera marcada por la constancia

López-Dóriga se ha mantenido como una figura emblemática del periodismo mexicano. Durante más de cinco décadas, ha liderado espacios en televisión, prensa escrita y radio. Actualmente, es conductor del programa "López-Dóriga en Radio Fórmula", al que regresó el 28 de julio tras su ausencia médica.

La suspensión de su emisión fue interpretada por varios miembros de su audiencia como una posible pausa voluntaria, pero el periodista subrayó que la decisión de internarse fue médica y obligada, lo que dejó claro el compromiso con su público incluso en momentos de salud delicada.

Lo que se sabe del diagnóstico

Aunque los detalles sobre el tratamiento específico no fueron detallados, López-Dóriga indicó que su recuperación fue rápida y efectiva. A pesar de que su voz se notaba algo débil, transmitió tranquilidad al confirmar que ya estaba curado. También agradeció al personal médico que lo atendió durante su hospitalización