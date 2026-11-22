Con la meta de reunir 500 juguetes acompañados de dulces y al menos 120 despensas, la Pastoral Social de la Parroquia San Francisco de Asís puso en marcha su décima Jornada Anual de Caridad 2026, mediante la cual busca apoyar a familias vulnerables durante la temporada invernal y llevar alegría a los niños en el Día de Reyes.

El párroco Fray David Albarrán Rebollar anunció que la campaña comenzó este domingo 22 de noviembre y concluirá el 20 de diciembre, periodo durante el cual recibirán juguetes nuevos sin pilas, dulces, despensas básicas no perecederas y cobijas nuevas.

Explicó que el centro de acopio estará instalado en el atrio de la parroquia durante los cinco domingos que comprende la jornada. Las donaciones se recibirán en horario continuo, desde la misa de las 7:00 de la mañana hasta la celebración de las 8:00 de la noche, así como en las oficinas parroquiales entre semana.

El sacerdote señaló que cada aportación tiene un propósito específico: las despensas permitirán llevar alimentos a las mesas de las familias que más lo necesitan, mientras que las cobijas ayudarán a protegerlas de las bajas temperaturas.

En tanto, los juguetes y dulces serán destinados a los niños de diferentes colonias y comunidades, con la intención de mantener viva la ilusión navideña y regalarles una sonrisa el próximo 6 de enero, Día de Reyes.

«No hay donativo pequeño cuando se entrega con amor. Un kilo de ayuda, un cobertor, un juguete, pueden cambiar por completo el Día de Reyes de una familia entera», expresó Fray David Albarrán.

Indicó que esta actividad se realiza desde hace 10 años bajo el nombre de Jornada Anual de Caridad, aunque anteriormente la parroquia ya organizaba acciones de apoyo a personas necesitadas.

Los apoyos serán distribuidos en diferentes sectores y comunidades a través de las capillas que forman parte de la parroquia, entre ellas San Isidro, San Pedro, Santísima Trinidad, Los Ángeles, San Juan, Divina Providencia, ubicada en Las Moritas, San Judas Tadeo, San Juan de los Lagos, en el sector de Los Explosivos, y Santa Ana.

El párroco hizo un llamado a la feligresía y a la población en general para sumarse a esta iniciativa, al considerar que ayudar a quienes atraviesan una situación difícil es parte fundamental de la fe cristiana.

«La caridad y la solidaridad para los cristianos, los que seguimos a Cristo, no es una opción, es una obligación, porque nuestro Señor nos ha enseñado a ver por los más necesitados», manifestó.

Agregó que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas y recordó el ejemplo de San Francisco de Asís, quien se caracterizó por su desprendimiento y atención a las personas pobres.

También retomó el llamado del papa León XIV a construir una Iglesia en salida y misericordiosa, en la que se mantenga la cercanía con quienes enfrentan hambre, frío y otras necesidades.

«Nadie de entre los hermanos, los que nos conocemos o reconocemos cristianos, debería de pasar necesidad», expresó.

Fray David recordó que, de acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las características de las primeras comunidades cristianas era compartir sus bienes para que nadie pasara hambre o necesidad.

«Nos hace falta llegar a ese modelo de comunidad, a ese ideal de comunidad, donde nadie pase necesidad», señaló.

Finalmente, agradeció a los medios de comunicación por ayudar a difundir la convocatoria y a las personas que se sumen con sus aportaciones.

«Dios no se deja ganar en generosidad y les multiplica al ciento por uno lo que dan por los más necesitados», expresó.

El sacerdote concluyó recordando que las obras de caridad permiten reconocer la presencia de Dios en quienes sufren y necesitan ayuda.

«Dios está en el necesitado, en el que sufre, en el que pasa hambre, en el que no tiene un lugar donde hospedarse, donde dormir. Ahí está Dios y entonces con nuestra ayuda vamos a ir a donde Dios está», concluyó.

En la presentación de la campaña también participó Reinaldo Martínez Rodríguez, integrante de la organización parroquial.