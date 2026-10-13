Estudiantes de UAdeC participan en la Jornada de Metalurgia en Coahuila

La Facultad de Metalurgia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) dio inicio a la Jornada de Metalurgia, Materiales y Manufactura, un evento anual diseñado para fortalecer la formación académica de sus estudiantes y vincularlos con el sector industrial, informó la directora del plantel, Juanita Yasmín Guevara Chávez.

La directiva explicó que el propósito de las actividades es mostrar a los alumnos la pertinencia de las carreras de Ingeniería Químico Metalurgista y Materiales, e Ingeniería en Procesos de Manufactura, abarcando áreas que van más allá de los procesos siderúrgicos tradicionales.

El programa académico contempla ciclos de conferencias técnicas y magistrales impartidas por investigadores y representantes de diversas instituciones educativas y de la industria, coordinados por los cuatro cuerpos académicos en consolidación de la facultad.

Asimismo, el capítulo estudiantil AIST encabezará sesiones especializadas con especialistas del sector productivo para compartir experiencias de campo con la comunidad universitaria.

Para culminar la jornada, la facultad realizará un Open House enfocado en recibir a cerca de 250 estudiantes de dos planteles de bachillerato, quienes recorrerán los laboratorios, conocerán la infraestructura y realizarán prácticas guiadas; adicionalmente, se ofrecerá un taller interactivo de ciencias abierto al público infantil.