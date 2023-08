Joshua está vivo, confirma una tía

FRONTERA COAH-. Luego de que cuatro jóvenes emprendieron el camino rumbo a Estados Unidos y que se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes, son Irvin Villarreal y Joshua Villarreal, así se ha dado a conocer mediante las redes sociales.



"Mi negrito te di un enorme abrazo pero jamás pensé que sería el último, dale fuerzas a tu familia porque duele el corazón casi hasta no poder mas, yo la verdad aun no pierdo la fe de que te vamos a encontrar, no te voy a poner a descansar en paz porque mi fe sigue firme no pierdo la fe mi tornillito", fueron las palabras que Iris Hinostroza publicó en su página de Facebook dirigidas a Irvin Villareal.

"Chiquitín aguanta mi negro, mamá va a buscarte hasta el fin del mundo hay mucha gente preguntando por ti muchas muestras de cariño tu abuelo va conmigo quisiera tener alas y volar hasta donde estás solo aguanta mi negro", agregó dirigiéndose a Joshua Villarreal.

Sin embargo luego una mujer que dijo ser tía de Joshua mencionó que su sobrino se encuentra fuera de peligro y desde ayer por la mañana ya se comunicaron con él y hoy ya está con su madre, además comentó que su primo al parecer y desafortunadamente perdió la vida.

Hasta este momento no hay nada oficial, autoridades siguen en la búsqueda de estos cuatro jóvenes, dos de ellos que habitan en Cuatro Ciénegas, mientras que Irvin y Joshua son habitantes del municipio de Ocampo Coahuila.