Joven de 20 años apuñala a una niña por rechazar sus insinuaciones

Un joven de 20 años apuñaló con un cuchillo 40 veces a una pequeña; después de su muerte, destrozó su cara aventándole piedras a la cabeza.

Las redes estallaron de indignación al ver el video de un hombre, quien se ensaña y le quita la vida a una joven de sólo 16 años; en una comunidad en India, una cámara de seguridad grabó cómo el sujeto último a la adolescente que no pudo defenderse.

Las imágenes del asesinato de la joven de 16 años en la grabación son muy crudas; durante la noche, un varón de origen indio esperó a la pequeña para matarla de manera atroz.

El agresor de nombre Sahil “N”, estaba “enamorado” de la chica; ella no hizo caso de sus propociciones y esto, fue pretexto para que el hombre de 20 años la asesinara.

El video muestra cómo el sujeto azota el cuerpo de la menor contra el piso una y otra vez, le lanza patadas y finalmente la acuchilla; según los informes, ella recibió aproximadamente 40 puñaladas: no conforme con el violento acto, comenzó a desfigurar el rostro de la adolescente con piedras que se encontraban en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades de la India no se pronunciaron al respecto y el hecho, despertó una ola de condena.