Joven invidente se titula de abogada

Anahí Cisneros González, es una joven invidente quien logró recibirse como licenciada en derecho por el Instituto Universitario del Norte (INSUNTE), un hecho de admirarse y una monclovense que pone el ejemplo a cientos de alumnos que se rinden fácilmente.

Con excelencia académica fue que Anahí Cisneros González logró terminar su carrera en el Insunte, donde recibió un reconocimiento a través de redes sociales de la institución educativa.

"Gracias por demostrarnos que con voluntad y perseverancia, podemos cumplir todos nuestros sueños", la institución también compartió el momento en que Anahí hizo la toma de protesta como nueva abogada y la cual generó revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios la felicitaron.

Fue en el año 2018 que concluyó sus estudios con un promedio de 9.3, sin haber reprobado alguna materia con lo cual se le reconoció su mérito en excelencia académica. La joven perteneció a la primera generación de la Licenciatura en Derecho, siendo pionera en la universidad junto con sus compañeras al concluir sus estudios en dicha carrera.

Anahí Cisneros González es sin duda alguna un ejemplo de superación para nuestra localidad, poniendo un ejemplo a cientos de estudiantes que aunque no padecen de alguna discapacidad, no se esfuerzan en terminar sus estudios de licenciatura o ingeniería, no buscan superarse y se rinden fácilmente.