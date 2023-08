Joven roba en diferentes sectores pero por ser menor de edad no hay quien lo detenga

MONCLOVA; COAH.-Jovencito de la colonia Buenos Aires de Monclova, se aprovecha de su edad para cometer atracos en diferentes sectores de la ciudad sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Cuenta con 16 años y el último robo fue a un par de adultos mayores a quienes les despojo de 25 mil pesos y al señor Carlos Valentín una motocicleta 2022 con valor en el mercado de 45 mil pesos.

Habitantes de sector ampliación las flores viven desesperados por la falta de apoyo de autoridades competentes, PRONNIF, fiscalía general, así como seguridad pública municipal, este último si atiende al llamado para la detención del menor, pero precisamente por su edad, la madre acude a la comandancia paga la multa y es puesto en libertad.

En entrevista para Periódico la Voz la señora Yessica Ibarra denunció la falta de apoyo de autoridades, para poder recuperar la motocicleta de su esposo Carlos Valentín, misma que fue sustraída desde su vivienda. Fue el pasado 17 de julio cuando se registraron los hechos, de forma inmediata se acudió ante la Agencia de Ministerio Publico para la denuncia correspondiente por robo.

"Un vecino que cuenta con cámaras de seguridad nos mostró el video y en el que se sabe que fue este menor de edad el que me lo robo, pero ya fuimos al ministerio público y me dicen que hay que cambiar la denuncia por demanda, total no nos han hecho caso al momento porque no hay agentes porque están apoyando con lo de las balaceras que hubo al norte del estado" menciono.

Informó que el joven de 16 años de nombre Jesús Antonio Sánchez mantiene a los vecinos con temor de que pueda entrar a sus hogares y llevarse su patrimonio, el chico es de la colonia Buenos Aires, pero roba en sectores como las Flores, ampliación las flores, Monclova 400, Amistad y Oscar Flores Tapia.

"A los adultos mayores en una ocasión les robo 25 mil pesos, la segunda ocasión el pago de su pensión y esta tercera vez, el día que se llevaron nuestra moto, intentaba robarles el celular a los abuelos." Ya estamos desesperados, queremos que alguien nos ayude y poder recuperar nuestras pertenencias, ni PRONNIF hace nada" finalizó.