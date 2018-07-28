"Juan era mi orgullo, un hijo ejemplar"

“Era mi orgullo, un hijo ejemplar”, dijo luchando por contener el llanto, la señora María del Socorro Barroso madre de Juan Gilberto Palacios, el joven que fue asesinado el jueves en una vivienda de la Colonia Asturias.

Entrevistada en su hogar ubicado en la calle Comsa de la colonia Industrial, la madre de familia compartió con La Voz su sentir por tan irreparable pérdida.

Desde la llegada del equipo de reporteros a esta calle, las vecinas consternadas dan testimonio de Juan Gilberto, un joven muy amable que no se metía con nadie. “Era un hombre que iba de su casa al trabajo”.

Al entrar a la vivienda de Juan Gilberto, una imagen de la Virgen de Guadalupe es lo primero que salta a la vista, en este lugar diariamente se persignaba al salir de su hogar, como tradicionalmente le enseñó su madre.

Juan Gilberto Palacios Barroso de 37 años de edad, estudió Licenciatura en Informática en el TEC campus Monclova.

Juan Gilberto Palacios Barroso, tenía 37 años de edad, estudió Licenciatura en Informática en el TEC campus Monclova y contaba con un empleo en Afore Banorte, donde se desempeñaba como asesor financiero.

“Mi hijo era muy trabajador, buen hermano, buen tío, siempre preocupado por sus cinco sobrinos, él me decía que no quería casarse porque no quería dejarme sola, yo soy viuda y él siempre se ha hecho cargo de mí y preocupado por sus sobrinos”,mencionó.

A un costado de la sala se encontraban los objetos de trabajo que utilizaba Juan Gilberto, su madre los tomó para recordar que su hijo era un excelente joven y que diariamente al término de su jornada laboral, llegaba a casa y colocaba su herramienta de trabajo sobre una mesa a un costado de la sala.

Relató que el pasado jueves Juan Gilberto salió de su hogar a las 8:15 de la mañana con rumbo a su trabajo, regresó al mediodía, comió y de nueva cuenta regresó a su trabajo a las 16:00 horas. Hasta las 19:00 horas llegó a su casa, se bañó y le informó a su madre que saldría a un convivio con los amigos en Asturias.

Fue a las 21:30 horas cuando se le informó de la muerte de su hijo.

Cabe señalar que habrían pasado más de 12 horas después del asesinato de Juan Gilberto y aún no se entregaba el cuerpo a la familia, situación que reprochaban familiares a las autoridades y a quienes exigieron realizaran su trabajo y dieran con los responsables del asesinato de su hijo.

Los restos de Juan Gilberto Palacios Barroso fueron velados en la funeraria de la Sección 147, este día se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la capilla San José Obrero, finalmente el sepelio se llevará a cabo en el camposanto ubicado en la colonia Estancias de Santa Anna.