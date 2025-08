Juez advierte sobre consecuencias por inasistencia en caso de violencia familiar

No solo las mujeres sufren violencia, también existen casos donde los hombres son la víctima. La mañana de ayer se tenía programada una audiencia de la causa penal 98/2025 por el delito de violencia familiar, donde Iris N. es la imputada y fue denunciada por Iván N., la víctima. En la audiencia no se dieron a conocer detalles, ya que la defensa del imputado solicitó el diferimiento de la audiencia, argumentando que aún no se han explorado todas las alternativas para evitar llegar al juicio oral, que es el último recurso en este tipo de casos. El juez, priorizando las salidas alternas, como la suspensión condicional del proceso, accedió a la solicitud y difirió la audiencia.

Durante la sesión, el juez advirtió a los presentes sobre las consecuencias de no acudir a futuras audiencias. Se estableció que aquellos que falten podrían enfrentarse a una multa de 30 unidades de medida actualizadas. En el caso específico de Iris N., su inasistencia podría resultar en su sustracción de la acción de la justicia, lo que permitiría girar una orden de aprehensión en su contra.

Asimismo, el juez enfatizó que, si el caso avanza a juicio oral y se confirma la comisión del delito, Iris N. podría enfrentar una pena de prisión con beneficios, siempre y cuando se realice la reparación del daño correspondiente a la víctima.

El delito de violencia familiar se presenta más comúnmente en el caso de las mujeres, pero existen casos como el de Iván N. que rompió el tabú, que valientemente pidió ayuda a las autoridades e inició esta audiencia que se retomará en próximos días.