Julio César Morín Macías: Un Personaje Controversial de Monclova

Monclova, Coah.- La mañana de este viernes, Julio César Morín Macías, conocido habitante de la calle Fertilizante en la colonia Praderas de Monclova, compartió unos minutos con periódico La Voz para hablar sobre su vida y sus desmanes. Este singular personaje de la ciudad es conocido por sus repetidos altercados bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, lo que lo ha llevado a ser detenido en múltiples ocasiones por las autoridades de seguridad pública.

Durante la entrevista, "el Morín", como es conocido, mostró una faceta diferente. En sus momentos de lucidez, se presenta como un hombre serio y respetuoso. "Tengo ganas de salir de esto", confesó con sinceridad. "La gente ya no confía en mí".

Afirmó que en ese momento se encontraba sobrio y no estaba cometiendo ninguna falta. "Ahorita ando bien, no estoy haciendo nada malo", expresó al acercarse a platicar. Durante el breve intercambio, comentó sobre su situación personal, mencionando que no tiene familia que lo apoye y que, a pesar de buscar empleo, nadie le da una oportunidad debido a su historial.

Reconociendo el impacto negativo de las drogas, enfatizó: "Las drogas no hacen bien". Recordó algunos momentos de su vida: "A veces andaba con el 'Choco', ahorita ando bien".

Con una mirada triste pero esperanzada, Julio César concluyó: "Las drogas son malas". Su testimonio refleja una lucha interna y el deseo de cambiar, aunque la confianza de la comunidad sea difícil de recuperar.

La historia de "el Morín" es un recordatorio de los estragos que las adicciones pueden causar, pero también de la capacidad humana para buscar redención y un nuevo comienzo.