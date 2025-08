"¡Justicia para Hilda!": familiares marchan por la camarista acusada de un presunto robo

Monclova, Coahuila.– Bajo un sol intenso y con pancartas en mano, decenas de voces se unieron este lunes en las calles de Monclova para clamar justicia por Hilda Natalia, la camarista que fue vinculada a proceso tras ser acusada de un presunto robo millonario en el hotel Holiday Inn.

Los gritos de "¡Justicia para Hilda!" y "¡Libertad para Hilda!" resonaron con fuerza hasta llegar a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde familiares, amigos y vecinos no dudaron en expresar su indignación.

Hilda, madre de tres hijos, permanece en prisión preventiva en el penal de Piedras Negras, acusada de sustraer un millón y medio de pesos a un empresario de Saltillo. A su lado, otra camarista enfrenta el proceso bajo amparo. Sin embargo, para sus seres queridos, la historia es distinta: aseguran que se trata de una trabajadora honesta, víctima de un sistema judicial que —dicen— favorece la corrupción y el favoritismo.

Por su parte Miguel Martinez explicó que su esposa a sido hostigada psicológicamente por parte de autoridades para que declare que su compañera es culpable. "Me dicen que aquí me voy a quedar, que me van a enviar a las islas Marias, me están hostigando que diga que fue la otra" señaló.

"Es inocente, yo respondo por ella porque la conozco desde que nació y siempre ha luchado por salir adelante", declaró José Manuel Guevara, tío de Hilda, con voz entrecortada. "Si los jueces hicieran bien su trabajo, estas manifestaciones no serían necesarias; pero mientras siga la corrupción, la gente seguirá saliendo a exigir justicia".

En medio de la manifestación, el abogado de la acusada, Ángel Gaytán, entró a las oficinas de la Fiscalía acompañado de Miguel Martínez, esposo de Hilda, para reunirse con el delegado y dar seguimiento al caso. Afuera, la multitud continuaba con consignas y pancartas. "hoy es ella, mañana puedes ser tú " "Culpable sin pruebas, Inocente tras las rejas" "Las dos son inocentes".

Gaytán explicó que la acusación carece de fundamentos sólidos.

"Si alguien asegura tener esa cantidad de dinero, lo justo y correcto es comprobar su legal procedencia. Hasta el momento, ni siquiera está acreditada la existencia de ese dinero", afirmó.

El abogado recordó que el pasado 26 de julio se celebró la audiencia de imputación y formulación, mientras que el 31 de julio se llevó a cabo la vinculación a proceso. "La ley prevé recursos como apelación y amparos contra la vinculación, y en eso estamos trabajando", señaló.

La marcha continuó hacia la Presidencia Municipal, donde los familiares pidieron ser escuchados por las autoridades locales. Finalmente, el contingente llegó a las oficinas de Derechos Humanos, donde solicitaron asistencia y acompañamiento en el proceso, convencidos de que Hilda enfrenta una injusticia que no piensan dejar en silencio.