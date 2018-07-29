Justifican decomisos de vehículos de lujo

La irresponsabilidad de algunas organizaciones que se dedican a afiliar vehículos de procedencia extranjera de los considerados “de lujo”, ha ocasionado que las autoridades apliquen decomisos de manera indiscriminada. El Secretario General de la Unión Campesina Democrática (UCD), Armando García Grimaldo comentó que las acciones que ha realizado la Policía Federal en los últimos días ha despertado el temor de los afiliados por un presunto decomiso de vehículos de procedencia extranjera.

Señaló que hay dos casos uno de un vehículo Lincoln 2007, así como un Charger en la carretera 57 y 30 respectivamente afiliados a otras organizaciones, los cuales incumplían con los requisitos para circular.

Aseguró que es importante que al afiliar un vehículo de procedencia extranjera, la organización respete la antigüedad y tipo de los modelos, y que no afilien a todos con tal de cobrar una cuota, aunque no tengan esperanza de regularización.

Indicó que es facultad de las autoridades realizar estos decomisos de estas unidades, lo que se refuerza pues se han detectado casos donde conducen en estado de ebriedad, se ponen al tú por tú con los oficiales o amenazan.

Dijo que lamentablemente de manera irresponsable algunas organizaciones han malentendido este principio.

“Facultades siempre han tenido y nos han tenido consideraciones, respeto y no comparto pero la irresponsabilidad de algunas organizaciones al afiliar vehículos de modelo reciente o de lujo provoca que se de esta situación, además sumándole las malas actitudes de algunos conductores de estas unidades da pauta a los decomisos”, recalcó el secretario general.

Así mismo, García Grimaldo comentó que la organización que encabeza ha logrado recuperar algunos vehículos que han sido decomisados por autoridades estatales y federales pero gracias a los recursos legales que han interpuesto.

Señaló que también tratan de mantener una buena comunicación con las autoridades, establecer el dialogo, de lo contrario proceder conforme lo establece la ley logrando recuperar los vehículos decomisados.

Señaló que hay dos casos uno de un vehículo Lincoln 2007, así como un Charger en la carretera 57 y 30 respectivamente afiliados a otras organizaciones, los cuales incumplían con los requisitos para circular.

Aseguró que es importante que al afiliar un vehículo de procedencia extranjera, la organización respete la antigüedad y tipo de los modelos, y que no afilien a todos con tal de cobrar una cuota, aunque no tengan esperanza de regularización.

Indicó que es facultad de las autoridades realizar estos decomisos de estas unidades, lo que se refuerza pues se han detectado casos donde conducen en estado de ebriedad, se ponen al tú por tú con los oficiales o amenazan.

Dijo que lamentablemente de manera irresponsable algunas organizaciones han malentendido este principio.

“Facultades siempre han tenido y nos han tenido consideraciones, respeto y no comparto pero la irresponsabilidad de algunas organizaciones al afiliar vehículos de modelo reciente o de lujo provoca que se de esta situación, además sumándole las malas actitudes de algunos conductores de estas unidades da pauta a los decomisos”, recalcó el secretario general.

Así mismo, García Grimaldo comentó que la organización que encabeza ha logrado recuperar algunos vehículos que han sido decomisados por autoridades estatales y federales pero gracias a los recursos legales que han interpuesto.

Señaló que también tratan de mantener una buena comunicación con las autoridades, establecer el dialogo, de lo contrario proceder conforme lo establece la ley logrando recuperar los vehículos decomisados.