Justifican suspensión de cirugías en el IMSS

Fuentes del Seguro Social argumentan que la cancelación de las operaciones del día viernes se derivaron por situaciones de riesgo en pacientes y no por la escasez del diésel para las calderas donde se genera vapor con el que se esterilizan los utensilios del quirófano.

Luego de la queja de un familiar de un hospitalizado en la clínica siete del Seguro Social, quien aseguró que se pararon decenas de operaciones porque la clínica no tenía cómo esterilizar los artículos para cirugía, el personal médico de la institución aseguró que no hay tal problemática.

Y es que las operaciones programadas que se cancelaron fueron por alta presión en los pacientes entre otras situaciones que los ponían en riesgo al momento de la intervención.

En caso de que no hubiera diésel para las calderas donde surge el vapor para la desinsectación de los artículos de quirófano, estos se envían a las clínicas 84, 85 y 86 que también se encuentran en Monclova, donde sí hay ese servicio.

Se notificó que hubo cirugías durante el viernes en los quirófanos de la clínica siete, por lo tanto fue un mal entendido.

La queja anónima, indicaba el desabasto de diésel por parte del área de administración, un problema que derivó la falta de trabajo de las calderas, donde se esteriliza el equipo de quirófano.

LIDIET MEXICANO/ LA VOZ