Kimberly, jovencita desaparecida habría sufrido abuso por parte de su padrastro.

La señora Lizeth Fernández, abuela de Kimberly Tolentino Raygoza, de 15 años de edad, denunció públicamente que su nieta habría sufrido abuso sexual por parte de su padrastro y que ha estado desaparecida desde el pasado 22 de noviembre.

La abuela de Kimberly informó que ya había escapado de su casa el pasado 5 de noviembre debido a las malas condiciones en las que vivía, incluyendo maltrato verbal y acusaciones infundadas por parte de su madre y padrastro.

La abuela de Kimberly afirmó que había acompañado a su nieta a la delegación local de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), pero que no habían sido atendidas adecuadamente. "Fuimos a Pronnif y este centro no me tomó en cuenta ni me entrevistó, y de nueva cuenta la regresaron con su madre", expresó la abuela de Kimberly.

La madre de Kimberly, Sandra Raigoza, reportó a su hija como desaparecida el pasado 22 de noviembre. La comunidad de Monclova se mantiene en alerta y se une en el llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes para encontrar a Kimberly y brindarle la protección y el apoyo que necesita.

"Yo le digo a mi nieta que no se preocupe, que juntas vamos a luchar y que va a estar bien porque va a decir la verdad. Tu sal por favor, no quiero que te pase nada", expresó la abuela de Kimberly

Al momento la joven no ha sido localizada