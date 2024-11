La crisis que llegó Vivir sin AHMSA

SALTILLO, COAH.- Luego de la declaratoria de quiebra de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), los trabajadores se mantienen en la incertidumbre, pero con la esperanza de que serán liquidados.

La vida no ha sido fácil para ellos, ya que luego de no recibir su salario correspondiente tuvieron que desempeñarse como plomeros, albañiles, taxistas, lava coches, pintores o en trabajos eventuales.

Hubo quienes se vieron obligados a botear en las calles, no importaba si eran ingenieros, administrativos, obreros, en lo único que pensaban era en llevar dinero para sostener a su familia.

El pasado 7 de noviembre, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México dio a conocer la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), fundada en 1942, y el inicio de la venta de sus bienes para cubrir una deuda de cerca de tres mil 900 millones de dólares a sus acreedores.

Entre los afectados por esta medida está Mario Coronado Martínez recordó la difícil situación que enfrentó. Narró que en 2004 entró a Servicios Monclova prestadora de Servicios de AHMSA, posteriormente al área de nóminas y luego a planeación de producción, donde recibía toda la información de pedidos para cumplir las metas mensuales, que eran nada más y nada menos que 330 mil toneladas de acero al mes, justo en ese departamento notó que la situación estaba mal, ya que de las más de 300 toneladas de acero se redujo a la mitad.

En 2018 le tocó el reajuste de personal de la siderúrgica. Estuvo un año fuera y presentó examen para reingresar, pero ahora a la planta 2. Estuvo 5 años "y viene la debacle cuando ya de plano se acaba, para nosotros fue una veladora que se fue apagando".

"Empezamos a percibir el problema dos años antes, veíamos números y tonelajes producidos y no veíamos que ingresara nada para mantenimiento, eso fue empeorando a tal caso que fue de 330 mil toneladas de producción a 150 mil toneladas o 120 mil toneladas mensuales, llegó el caso que teníamos que llevar hojas de impresora porque no había nada y como te digo esto se fue preparando, quieras que no había producción pero no regresaba en mantenimiento, hasta lana inversionistas fueron empezando a retirarla", detalló Mario.

En diciembre de 2022 la situación se complicó, no llegó la caja de ahorro, aguinaldo y comenzaron a faltar las quincenas, ahí terminó todo, dijo Coronado Martínez.

Mi último depósito fue un cuarto de nómina en febrero de 2023, ya después de ahí no depositaron nada, nosotros con deudas, familia, teníamos un nivel de vida, un ingreso, acabamos de pasar diciembre y no nos cayó nada, hicimos un pozo más grande, para mí y muchos compañeros empezamos a buscar qué hacíamos, nos desempeñamos como pintor, plomero electricista, impermeabilizando", explicó

Desesperado, metió su currículum en varios lados, pero no lo aceptaban por la edad (50 años).

Cuando estaba a punto de irse a trabajar a Dallas, Texas, en Estados Unidos, luego de platicar con una familiar, consiguió trabajo de último momento en Maxion Inmagusa, en Castaños, con un salario similar al que tenía en Altos Hornos de México.

Mario es ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Coahuila en Monclova.

De acuerdo a cálculos le deben de dar de finiquito 800 mil pesos, mediante un convenio de pago pagaderos a tres años, el primero en mayo de 2025, pagando 10 mil pesos mensuales, cantidad que podía aumentar a los 20 mil o disminuir según el caso, pero como se trataba de un convenio como contrato mercantil y como fue declarada en quiebra el contrato ya no tiene validez.

Por su parte Juan Ervey Valenzuela de la Torre, exobrero de AHMSA, hizo un llamado a la unidad ya que viene la problemática más difícil, esto apenas empieza después de dos largos años.

Viene un momento más difícil, que son nuestros pagos, no buscamos otra cosa, nuestros pagos bajo el contrato colectivo de trabajo", indicó.

Manifestó que durante el proceso que vivieron antes de la quiebra como trabajadores se sintieron desprotegidos del Sindicato Democrático a quien acusan de no emprender acciones en contra de la siderúrgica.

Mucha gente ya no creemos, hay que decirlo fuerte y recio, si en su tiempo hace dos años cuando se los exigimos que demandara a la empresa, a ese empresario de camisa y cuello blanco que llama Alonso Ancira nunca lo quisieron hacer, se lo exigimos, después cuando se lo exigimos fue cuando se paró todo, cerraron el sindicato", denunció.

Valenzuela de la Torre se pronunció a favor porque AHMSA sea convertida en una empresa paraestatal, lo cual considera una buena alternativa, al afirmar que todos quieren una fuente de empleo.

Todos queremos una fuente de empleo, sea que regresemos a trabajar, hay que dejarlo claro, muchos podemos regresar, muchos ya no nos van a querer por los movimientos que estamos haciendo, pero hay que ser realistas son nuestros pagos, nuestros derechos como trabajadores que tenemos todavía hasta el día de hoy", comentó.

Hizo un llamado al gobierno federal para que voltee a ver a la gente más vulnerable.

BUSCAN REUNIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL

Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación civil Grupo de Defensa de los Trabajadores de AHMSA, dio a conocer que viajarán a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades federales.

Puntualizó que tienen un año organizándose y haciendo reuniones para cuando se llegara el momento de la quiebra.

No vamos a ver qué vamos hacer, ya tenemos definido un plan de trabajo, una vez que se vino la quiebra surgió la inquietud de los trabajadores, qué va a pasar con nosotros", explicó.

Dijo que confía en que el síndico Víctor Manuel Aguilera sea una persona honesta y comprometida con los empleados.

Posteriormente, se hace un estudio de todos los equipos de la empresa, se venden y empiezan a pagar por, lo que van a esperar ya son parte del proceso de quiebra de la empresa.

También se pronunció por la posibilidad de que AHMSA se convierta en una empresa paraestatal para garantizar los empleos, el contrato colectivo del trabajo y sus derechos contractuales.

Torres Ávalos dijo finalmente "estamos en la lucha y ni un paso atrás, vamos a seguir adelante y vamos a lograr que se pague a todos los trabajadores que se debe, empleados de confianza y sindicalizados".