La dejan incapacitada por jugar carreritas

MONCLOVA., COAH.-A más de un mes de que un imprudente conductor la atropellara por ir presuntamente jugando en pleno boulevard Harold R. Pape, la señora María del Rosario Vidaurri Ibarra no ha recibido ni un centavo de compensación ni apoyo económico para sus gastos por parte del responsable, por lo que exige a las autoridades el que realicen su trabajo y se cumpla con el acuerdo, pues saben perfectamente quien fue el que la atropelló.

Sin poderse mover de su cama y recién operada de la cadera y la pelvis, la señora busca que quien la atropelló pague por lo menos los gastos que están realizando debido a sus lesiones, pues continuamente su familia tiene que cubrir el costo de medicamentos, toallitas húmedas, pañales y todo lo que le exige el estar inmóvil.

"No es justo que el señor Juan Lozano me haya llevado de encuentro por ir jugado carreras en su camioneta con otro conductor y ahora solo me diga que no tiene dinero, mi familia tampoco tiene y han estado trabajando de más para apoyarme, pues yo ni siquiera puedo cobrar mis incapacidades porque el banco quiere que me presente en persona y no puedo moverme pues si lo hago corro el riesgo de quedarme paralitica".

La afectada quien tiene su domicilio en la colonia Otilio Montaño dijo que luego del accidente, fue sometida a dos operaciones una en la pierna y otra por la espalda toda vez que el hueso que va de la pierna a la espada se le soltó por completo debido al duro golpe que recibió, ya que el conductor frenó su loca carrera metiendo literalmente la camioneta a una farmacia que se encuentra sobre la calle Matamoros.

La familia de María del Rosario comentó que aunque fue firmado un acuerdo reparatorio luego del accidente, la realidad es que las personas ni siquiera se han acercado para cubrir los gastos, incluso se presentaron apenas hace 15 días en el Ministerio Público pues les interesaba liberar la camioneta con la que jugaban arrancones, provocando el accidente en el mes de diciembre.

"Nos han dicho que no debemos dar a conocer esta situación a los medios porque entorpecemos las investigaciones, pero no hay nada que investigar pues saben perfectamente quien fue y ni siquiera lo detuvieron, no es justo que tengamos que estar sufriendo y la persona anda libre como si nada hubiera pasado, mientras yo estoy convaleciente y con el riesgo de no quedar bien".