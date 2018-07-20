La Feria: charla con May Garza

Una publicación en redes sociales alcanzó muchos likes y la culpable de todo fue May Garza, quien es una fotógrafa originaria de San Buena, ¿la razón? realizó una sesión de fotos en la Feria de San Buena. Las fotos parecían salidas de una revista y la gente estaba encantada con ver que su Feria, la de la vuelta de la esquina, la que viene cada año, pudiera ser esa que se mostraba en las fotos.

May, escribió en la publicación que estaba muy feliz del resultado porque esas fotos eran parte de un proyecto que ella tenía en mente, entonces quise saber cuál era ese proyecto. A simple vista las fotos y la modelo se ven como en una casual sesión de fotos, como si dos amigas se hubieran reunido a tomarse fotos para Instagram, fotos muy bien hechas. Pero fue muy interesante descubrir que detrás de cada imagen había una razón específica, una razón además muy noble.

Así que para conocer la historia detrás de esas fotos, conocimos también la historia detrás de la fotógrafa.

May Garza

“Desde los 8 años me gustó esto de la fotografía porque mi papá es el típico señor que tiene una cámara para tomar fotos para lo que sea. De hecho él tomaba fotos con esa cámara Minolta análoga, con esa empecé también yo a tomar fotos. Y me gustó mucho y jugaba con un tripié, así fue como siempre me encaminé en esto. Después cuando tuve que elegir una carrera no faltaron los comentarios que decían que estudiar fotografía no era en sí una carrera sino más bien un pasatiempo y con el paso del tiempo empecé a buscar más opciones como: Diseño Gráfico, Filosofía, Derecho; me abrumó mucho y al final la fotografía es lo que siempre le ha ganado a lo que me gusta hacer. Entonces, entré a estudiar 2 años al ICN, estudié fotografía profesional, está en la ciudad de Saltillo. Se llama Instituto de Comunicación Gráfica del Noreste, cuando entré solo había carreras técnicas, ahorita ya hay también licenciatura.

Cuando terminé de estudiar en Saltillo tenía pensado irme a vivir a Ciudad de México, a buscar un trabajo, pero por cosas personales me quedé con mi mamá, según solo serían 2 años y ya van 4 años, y empecé con todo el universo de la fotografía social. La verdad yo nunca pensé que iba a terminar haciendo este tipo de fotografía, yo me quería encaminar a la fotografía publicitaria, editorial, pero la verdad es que la vida me llevó por donde quiso y me quedé aquí haciendo fotografía social, y la verdad es que me gusta mucho lo que hago.

Gracias a mi trabajo creo que me he hecho una persona más sociable, antes era muy introvertida, en cambio creo que soy una persona amable, que comprendo a las personas, también me hice un poco más paciente, porque trabajar con personas no es nada fácil y llego a comprenderlos. Mi trabajo me ha hecho una muy buena persona. Por ejemplo, me fijo mucho en la personalidad de mis clientes al momento de elegir el lugar donde los voy a fotografiar, me involucro mucho con ellos, en sus gustos, sus ángulos, mi proceso es hacerlos sentir cómodos conmigo.

La idea surgió cuando vi que trajeron la rueda de la fortuna a la Feria. Es la primera vez que esto ocurre así que pensé en que quería hacer algo con eso.

Define tu estilo

Mi estilo es natural. Ahorita estoy entrando mucho en la edición, porque antes mis fotos eran súper naturales, bien poca edición, pero creo que la gente está buscando filtros. Entonces entre renovar o morir, elegí empezar a usar filtros, no me siento incómoda haciéndolo, pero creo que aun así mi estilo es muy natural. Busco poses que sí se vean estéticas pero no demasiado forzadas. Busco siempre los buenos momentos. Me encanta tomarles fotos a niños, por ejemplo, porque a ellos les vale, no posan, solo son ellos. Siento que lo que me interesa es reflejar realmente lo que está ocurriendo y lo que se quiere transmitir con las fotografías.

Experiencias

Me han pasado muchas cosas. Una vez me tocó una boda que tuvo mala suerte en todo, desde el inicio no llegaron padrinos de anillos, después el novio empezó con alergias, después no llegaba el juez, se descompuso el sonido, y yo intentaba darles muchos ánimos. Creo que durante la boda el que está más tiempo con los novios siempre es el fotógrafo, tienes que estar atrás de ellos. Al final, todo salió bien, los invitados se apiadaron de ellos y bailaron mucho en la fiesta.

Una vez estaba en una fiesta con unos amigos y me encontré con una chava que me dijeron que le gustaba mucho mi trabajo y al platicar con ella me dijo que conocerme era como conocer a su artista favorito, se emocionó mucho, fue muy lindo, es de las mejores cosas que me pueden pasar en mi trabajo.

Proyecto Feria de San Buena

La idea surgió cuando vi que trajeron la rueda de la fortuna a la Feria. Es la primera vez que esto ocurre así que pensé en que quería hacer algo con eso. Se me hace que una rueda de la fortuna en una feria es algo muy típico, pero siendo muy sincera la Feria se caracteriza por ser vaquera, por la corrida de toros, es muy tradicional en todo eso, muy al estilo mexicano. Y yo sinceramente no soy así, yo no escucho banda ni me visto vaquera ni nada, simplemente nos no mis gustos. Siempre he visto la Feria con muchas luces, muchos colores, fuera de lo que se ve comúnmente. Yo con mi creatividad, lo que traigo en la cabeza, lo que he visto de otras imágenes, con lo que me he inspirado quise hacer esto.

Hay que dejar de ver a la Feria como una Feria a la que solo va gente vaquera, hay que empezar a ver a todos aquellos que realmente se van a divertir a la Feria, que van a los juegos a jugar, y creo que desde como yo lo veo, eso de las luces y colores, es lo que me inspiró más en hacer las fotografías.

Y la modelo además fue genial, ella fue muy natural, yo comúnmente pongo las poses pero ella me ayudó bastante con su naturalidad. Desde que pensé en este proyecto ella es la que se me vino a la mente.

Entonces quise reflejar la Feria como algo así: algo divertido donde la gente va a jugar no solo va al tamborazo, que también está bien, porque es parte de la tradición, pero que no se nos olvide ver el otro lado de la Feria. Hay que pensar también en los niños, ellos en realidad sí van a los juegos, a ellos no les interesa nada más que poder divertirse y esperan ansiosos todo el año. La intención de este proyecto es que no se pierda esa esencia.

Las fotografías les gustaron mucho a la gente y ahora ya tengo 2 pedidos de sesiones que quieren que se realicen en la Feria, la gente hizo comentarios como: “ni parece la Feria de San Buena” pero yo digo que es por lo mismo, por haber capturado una esencia que estaba perdida. Creo que recibí muy buenos comentarios.