La Joyita presintió su muerte

¿Presentía su muerte?, es la pregunta que se hacen amigos y conocidos de José Antonio Reyes Sauceda, el joven deportista de 26 años de edad conocido como La Joyita Malagón, pues tres días antes de su trágica muerte compartió una impactante publicación en la que expresó sus temores sobre la forma en que las personas reaccionan a la pérdida de un ser querido en redes sociales.

Habitantes de Monclova, siguen conmocionados por la forma en que perdió la vida, pues su automóvil se estrelló contra una torre eléctrica en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, quedando envuelto en llamas.

"Mi mayor miedo es morir joven y que la gente haga esas ridiculeces, como poner en sus estados 'Dime que esto es mentira', sabiendo perfectamente que es verdad, seguido de pantallazos de conversaciones. O que escriban 'Cuídame desde el cielo', ¿cómo voy a cuidar a alguien si ni me cuidé yo y por eso me morí? También me da miedo que pongan 'Vuela alto'. ¿A dónde? Si estoy es allá abajo. Ni se les ocurra poner esa música de 'Ganador de mil batallas' porque no gané ninguna, todas las perdí", compartió.

Tras la noticia de su muerte, esta publicación ha generado una ola de reflexiones y especulaciones entre sus allegados, quienes se preguntan si el joven de alguna manera presentía su trágico destino.

En redes sociales, muchos han compartido su mensaje con tristeza e incredulidad, recordando a La Joyita Malagón como una persona carismática y querida.