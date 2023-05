Usuarios denuncian a la "Mafia de los Rides", lo que una vez fue usado para que los estudiantes o trabajadores se ayudaran mutuamente con el gasto de gasolina y traslado, ahora se ha convertido en viajes demasiado caros y rápidos que ponen en riesgo la vida de las personas.

La ciudadanía sigue viajando hacia o desde Saltillo y Monterrey a Monclova, pero la tarifa que los automóviles particulares era baja a comparación de lo que las nuevas agencias de rides ofrecen, que además de ser caras, se tarden en llegar a los puntos y manejan a gran exceso de velocidad.

Mediante la red social de Facebook se denunció el manejo de los rides ya que aseguran que están todos coludidos, y son los mismo que se encargan de abrir grupos supuestamente pero tienen flotillas de carros y camionetas, los cuales cobran un precio que se le iguala al de los autobuses.

"Ya no deberían llamarse rides, ellos abren grupos y páginas de rides, nos hacen pensar que son muchos usuarios ofreciendo los viajes, pero todos son los mismos. Me di cuenta porque a pesar que hable a un teléfono diferente, es la segunda vez que viajo con la misma persona y las 2 veces fue una experiencia nefasta", denunció una persona de forma anónima.

Señaló que en ambas ocasiones no cumplieron con el horario a pesar que tenía los lugares separados, la ocasión el viaje saldría a la 1:00 y terminó saliendo a las 4:00 de la tarde, además de cambiar a la persona de automóvil.

La segunda ocasión fue el miércoles pasado, cuando le cancelaron su viaje de las 5:00 de la tarde y le ofrecieron uno a las 6:30 de la tarde, pero fue casi tres horas después que salió el viaje. Además de la tardanza, quien manejaba era la chofer Paty, quien no tenía precaución y circulaba a gran velocidad, sin importarle que llevaba vidas cuando rebasaba las cajas de los trailers y automóviles en contra.

"Cuando por fin llegamos a Monclova, mi hermano Santiago Sánchez Cruz le pago 600 pesos y ella le dijo que faltaban 100 pesos. Le comenté que me dijeron que era el mismo precio, 300 por cada uno, y dijo que era por el exceso de equipaje, aclaro de nuevo que era mi maleta y la de mi hermano, que hubieran ocupado el mismo espacio que la maleta grande".

Los hermanos le terminaron pagando a Paty los 100 pesos extra aunque y si desde un inicio la mujer les hubiera informado, no habrían aceptado el ride.

Señaló que con esta experiencia regresarán a tomar autobuses, pues son legales y pueden reclamar sus derechos, pero con ese tipo de personas y mafias del ride, se exponen y pueden cambiar todo en el mismo momento.

En la publicación hubo mucha respuesta de la población, como la usuaria Cecy Martínez, quien dijo que tiene casi 4 años viajando de Monclova a Monterrey, conoció a Paty y a Cristo, quienes manejaban muy fuerte y pasaban de una hora o dos tarde por ella.

"Ya prefiero usar la aplicación BlaBlaCar porque si respeta lo que es el viaje compartido, debes identificarte y hay modo de poner reseñas como denunciar si alguien te quiere cobrar más o sea externo a la aplicación", señaló Aana Lucía Álvarez.

Otras personas señalaron que prefieren pagar el camión que cuesta 550 pesos ya que cuentan con seguro viajero y no manejan tan "alocados", además que están mejor cuidados que los vehículos particulares, donde algunos choferes llevan a su esposa.

"Yo creo que cuando ya pasaste esta experiencia deberías de viajar en autobús, los que no es porque no todos son como Paty, cada quien habla como le va en la feria, pero usar esos servicios no es para anda como ir en autobús, el precio lo dice todo", dijo José Luis Rodríguez.