¡Niña se pierde en Monclova! Tomo transporte equivocado al salir de la escuela.

Momentos de angustia vivieron familiares y autoridades en Monclova, Coahuila, luego de que una niña de primaria desapareciera tras salir de la escuela. Según el reporte, la menor abordó por error un transporte distinto al habitual, lo que ocasionó su extravío.

El hecho ocurrió en la zona escolar de la ciudad, donde la menor, al no encontrar su transporte, subió a otro sin percatarse de que no la llevaría a su destino. Al no llegar a casa a la hora esperada, sus familiares alertaron a las autoridades, quienes desplegaron un operativo de búsqueda.

Gracias a la colaboración de la comunidad y la rápida acción de la policía, la niña fue localizada sana y salva tras varias horas de búsqueda. Fue resguardada hasta que sus familiares pudieron recogerla.

Este caso ha generado preocupación entre los habitantes de Monclova, quienes piden mayor supervisión en el transporte escolar para evitar que situaciones similares se repitan. Las autoridades recomendaron a los padres de familia y escuelas reforzar las medidas de seguridad al momento de la salida de los estudiantes.