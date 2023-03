La monclovense Fany no llora, ella factura

Después de que tomaron su perfil para promocionar contenido explícito que no era de ella, la monclovense Fany Jaramillo tomó la decisión de monetizar por su imagen a una plataforma para adultos. "Yo decidí que esto es mío, yo decidí que me vieran y nadie puede opinar; esta es mi decisión".

Cada vez son más mujeres las que se unen a la plataforma de OnlyFans, a nivel nacional diversas celebridades e influencers están dentro de la aplicación, generando miles de likes y, por supuesto, dinero. Tal es el caso de Yaneth García, Dulce Soltero, Karely Ruiz, Danyan Cat, Marcela Moss entre muchas más.

Fany Jaramillo de 32 años de edad es egresada en psicología y ha trabajado en puestos como gerente, líder y otras labores, pero su carrera en OnlyFans empezó hace poco.

El 12 de marzo una joven se puso en contacto con ella a través de Facebook para comentarle que fue víctima de abuso de confianza y sus fotografías habían sido filtradas en un grupo público de Telegram llamado "Gente Monclova +18". Dentro de ese grupo había "packs" de mujeres de Monclova y San Buenaventura, mismo en el que estaban solicitando fotografías de Fany.

"Lo que ofrecían era la pantalla de mi perfil de Facebook, el grupo tenía más de 500 personas y mis fotos las pidieron varias veces, hasta que alguien dijo que las tenía y que lo pasaría por privado. Me hice un pseudónimo para ingresar al grupo y pedir mis fotos, tenían una galería inmensa".

Señaló que pudo corroborar que tenían fotografías de adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores, sin embargo, no pudo localizar sus fotos. Fany se puso en contacto con un usuario quien le pasó una "probadita" para luego venderle, pero resultó que eran fotografías falsas.

"Yo estaba muy asustada, temblaba y tenía ganas de llorar, pero cuando vi que no era yo, me dio más coraje, porque ni siquiera era yo y me andaban quemando. Eran fotos bien explícitas y sin el rostro, alegaban que no se mostraba la cara porque yo no las mandaba así".

La joven que la contactó, otras víctimas y Fany reportaron la página hasta que lograron cerrar el grupo. Pasar por esa situación, que otras personas quisieran venderla, dio que pensar a Fany, quien se animó a utilizar la cuenta bajo el usuario @foryouluzdedia el pasado 14 de marzo.

Dicha cuenta la hizo el año pasado cuando tuvo un accidente fuerte que la obligó a estar por meses en cama, con el fin de poder tener ganancias, pero al final no se atrevió y mantuvo en privado el usuario.

"Pensé que alguien estaba sacando beneficio y que mejor que yo para hacerlo, lo abrí y anuncié en mi historia aunque al inicio me dio mucha vergüenza porque he pasado por muchos trabajos, he sido gerente, administradora, líder y tengo a muchos perfiles agregados, pero al final si me atreví porque es mi cuerpo".

Al principio recibió muchos mensajes de sus contactos, preocupados pensaban si alguien habían hackeado su cuenta, por lo que tuvo que hacer un video para explicar sus motivos y tuvo muchos comentarios a favor de sus amigos e incluso de su familia, quien nunca juzgó su decisión.

Catorce días después de abrir su perfil, Fany ha generado 956 dólares, alrededor de casi 20 mil pesos y aunque tiene pocos subscriptores, sí tiene mensajes privados de personas que le hacen peticiones como el enviar un video de ella fumando o foto donde aparente ser un gigante, pero ninguna solicitud que sea considerado denigrante.

Recordó que cuando era gerente llegó a ganar hasta 16 mil pesos al mes, y aunque estar en la plataforma no lo ve como su futuro, si es una ganancia extra. Las fotos que publica ella misma se las toma y son de todo tipo, desde sensuales hasta eróticas.

"Esto no quiere decir que me vaya a dedicar a esto por siempre o que me vuelva creadora de contenido, simplemente vi la oportunidad y una entrada extra de dinero, ya que yo sigo trabajando con mi página Mi Hermosa Mexicana".

Tomó el control de su vida y su cuerpo

A partir de que más mujeres se unen y deciden ganar dinero gracias a ellas, son muchas las críticas que reciben y más por parte de los hombres, quienes ponen en duda el movimiento feminista.

Fany externó que los hombres, quienes por debajo del agua piden que "rolen" fotografías de tales mujeres o incluso hasta de sus parejas, son los más ofendidos por tener que pagar por lo mismo.

"Me da mucho coraje que digan que bien tratar a una mujer como objeto sexual siempre y cuando le pagues, cuando siempre lo han hecho de esa forma, pero ellos no ven mal lo que hacen y su hipocresía, el andar pidiendo o pasarse las fotos como barajitas".

Señaló que muchos no tienen la vergüenza para pedir fotos, incluso antes de ingresar a OnlyFans, creyéndose con todo el derecho del mundo de recibir archivos íntimos de las mujeres.

"Ahora que si hay un precio, que podemos llamarlo legal, ven mal que una mujer lo haga y desvalorizan, es juzgada pero si ellos lo hacen a escondidas no hay nada erróneo, cuando se depositó la confianza en la pareja sexual o en el novio para compartirlo y se sienten los súper hombres".

A las mujeres que tienen dudas si abrir o no un perfil en OnlyFans, Fany comentó que el hacerlo no les resta que sean menos mujeres, ni que sean buenas amigas, estudiantes, trabajadoras o seres humanos.

"Sobre todo, no hay que tener dudas de lo que vas a hacer, tal vez esperan que les pase una señal así como yo que siempre tuve dudas pero lo que pasó me aventó a hacerlo, lo cual no nos define y ¿por qué el ponerle precio a algo que es mío y que es mi imagen, me quitaría todo lo bueno que he hecho?, dijo no, no puede ser así".