La muerte se llevó a su madre y hermano

Para recordar a su mamá y hermano fallecidos, la señora Verónica Rodríguez acude cada año al Panteón Guadalupe a rendirles un homenaje, y pasar a un lado de su lápida el Día de Muertos.

Acompañada de sus hijos y su nuera Verónica se encontraba en el Panteón, llevaban consigo unas sillas de plástico porque cada año, se quedan ahí durante todo el día.

Verónica relató que su mamá, Julia Marilú Gloria falleció de cáncer a los 32 años, hace aproximadamente 17 años que pasó a mejor vida, Doña Julia era ama de casa y tuvo cuatro hijos, de los cuales uno también ya falleció.

El más pequeño de la familia Rodríguez Gloria, Gerardo, en el 2015 decidió quitarse la vida, cuando el apenas iba a cumplir 20 años de edad.

Verónica al recordar a su hermano y el suceso se le pierde un poco la mirada, tratando de ocultar un gran sentimiento por esta acción que les quitó a uno de los integrantes de la familia Rodríguez.

"No sabemos por qué se suicidó, no estaba enfermo, no tenía problemas, tal vez la depresión lo llevó a la fatal decisión", comentó.

Para Verónica y su familia es muy importante dedicar su tiempo el Día de los Muertos para acudir a donde descansan los restos de sus seres queridos.