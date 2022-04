La Reforma Eléctrica era un retroceso para el país: Cristina Amezcua

La Diputada Federal por Coahuila del PRI, Cristina Amezcua González, señaló que reforma eléctrica iba a ser un retroceso para el país, se generaría un monopolio y no se tendrían energías limpias por lo que la oposición votó en contra y con ello se desechó la iniciativa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Una reforma de tal magnitud, que implica la modificación de la Constitución y que precisamente por esta naturaleza requiere de no una mayoría simple, sino de las dos terceras partes de los legisladores, no puede trascender si la oposición no es tomada en cuenta", sostuvo. Agregó que en reiteradas ocasiones, la oposición propuso garantizar energía a precios más accesibles e incluso gratuita a los sectores más vulnerables y que el votar en contra no es sinónimo de una traición a la patria, sino de una invitación a la inclusión de opiniones y acuerdos de quienes tienen una perspectiva distinta a la de quienes impulsaron y defendieron la aprobación de dicha reforma.

Apuntó que la oposición votó en contra para que el costo de la energía eléctrica baje en beneficio de la población, "la energía no baja por decreto, se tienen que dar una serie de consideraciones las cuales tenemos que poner en el centro, que el que gaste más energía eléctrica pague más y los que gasten menos por supuesto que también el Estado esté ahí para apoyarlos".