La Sonia de Monclova

Acapara las miradas de las personas, brillos en su ropa, transparencias, minivestido maquillaje, y una peluca que a distancia provoca la atención de cualquier persona, su vestimenta no es cualquier prenda, usa modelos que son obsequios de amigos del extranjero de ciudades como Chicago y New York.

Personaje de Monclova y ahora se dice es internacional regala a Periódico la Voz una parte de su vida, y comparte secretos de belleza en el que puedes retrasar el envejecimiento prematuro.

Todos los días recorre las principales calles de la zona centro de Monclova, se dedica a la compra y venta de calzado y accesorios. Él es Jesús Manuel Morales Zúñiga, pero su nombre artístico es Sonia, además de ser la voz de Lucha Villa.

Desde las dos de la mañana empieza su día convive con un amigo y prepara para el los guisos que habrá de llevar de lonche, su atuendo lo elige a diario, le fascinan los tacones, los colores llamativos y brillo, mucho brillo, cinco minutos utiliza para maquillarse, pues cremas no usa, solo un labial y delineador en sus ojos, mientras que el brillo no debe de faltar en los pómulos, sin embargo, cuando se coloca pestañas postizas, para verse más hermosa, el tiempo se prolonga otros 20 minutos.

“Tengo 65 años, me unto cerveza en la cara por las noches para no arrugarme, no uso ni crema ni aceites porque esos te afean la cara, no tengo familia, ahorita estoy sola porque mi mama falleció hace 8 años y me dejo sola” menciono.

“No tengo marido, porque dure 20 años casada con un taxista, me junte con el cuándo yo tenía 10 años y el más de 70 “” Soy muy libre de vivir mi vida, yo me pongo y me arreglo así porque me gusta que la gente me admire, no me arreglo para salir a las cantinas a que los borrachos me babeen mi ropa” mencionó.

Actualmente dice tiene novios y muchos pretendientes, 2 tengo un novio abogado fiscal, tengo un novio del hotel, tengo un novio de Princess, pero a ninguno le doy alas”

Recuerda que hace muchos años cuando trabajaba en las cantinas cobraba millones de pesos,

Yo no como papa, huevo ni frijoles, yo como cabrito, carne porque así me acostumbro mi marido, yo ganaba los millones por noche ganaba hasta 3 millones de pesos, que ahora son 3 mil pesos, y si soy pobre es porque quiero, porque me vendían la rivera de la colonia del Rio y no la quise comprar, ahora si me arrepiento porque los terrenos valen sí que millones de pesos.

Extravagante en su forma de vestir, un día es la china, la peliroja y en otras la güera, sus pelucas le dan una personalidad diferente en el día a día, ella es Sonia Morales orgullosamente de la ciudad de Monclova.