La última foto antes de morir

Sonrientes, sin imaginar que estaban a punto de accidentarse, refleja la última fotografía de las jóvenes que acompañaban a Rubí Carrizales, minutos antes del accidente donde murieron dos personas. A través de Facebook se creó una página denominada “Justicia para Camila”, la joven de 14 años que murió en el lamentable accidente de julio pasado, donde se ha compartido información sobre el proceso que se lleva contra la acusada, así como la exigencia de justicia de la familia de la fallecida.

También puedes leer: "Rubí no venía conduciendo"

En la página se compartió una fotografía, presuntamente la última que se tomaron las jóvenes la madrugada de aquel 28 de julio que es tomada por Camila, junto a ella se encuentran Mariana y Debanni.

Sonrientes, las jóvenes posaron para la fotografía, que presuntamente subieron a las redes sociales después de un rato de diversión.

En el vehículo malibu modelo 2008 viajaban Rubí, Mariana su hermana, Debanni, Camila y Melisa, las cuales habían estado en una fiesta con amigos y se dirigían a su casa, es por ello que al frente de la unidad tenían que viajar las hermanas Carrizales Ramírez.

Esta fotografía se encuentra dentro de los datos de prueba que tiene el Agente del Ministerio Público para acreditar la responsabilidad de la acusada en el delito de homicidio culposo agravado, lesiones y daños.